В Саранске в ДТП с участием двух иномарок пострадал мужчина

В Саранске произошло ДТП с участием двух иномарок, в результате которого пострадал мужчина.

ДТП произошло днем 24 октября в Ленинском районе города. Возле дома №65, расположенного по адресу – улица Попова, мужчина, управлявший автомобилем марки «Хендай», выехал на полосу встречного движения и протаранил автомобиль марки «Форд».

Водителю «Форда» понадобилась медицинская помощь.

По факту аварии было возбуждено дело об административном правонарушении.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, в ходе которой будет установлена точная причина данного ДТП.

По информации УГИБДД УМВД России по Мордовии.

Источник: гибдд.рф