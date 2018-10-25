В Теньгушевском районе разыскивается пропавший без вести местный житель

В Теньгушевском районе сотрудники правоохранительных органов разыскивают местного жителя, который несколько месяцев назад ушел из дома и не вернулся обратно.

Князев Василий Андреевич 1954 года рождения, проживающий в селе Хлебино, 27 июля нынешнего года ушел в лес за грибами. Обратно мужчина до сих пор не вернулся. На связь со своими знакомыми гражданин не выходит. Известно, что мужчина проживает один.

Все, кто что-либо знает о том, где в настоящее время находится разыскиваемый гражданин, могут сообщить необходимые данные по телефонам: 8-999-778-04-97, 8-999-778-05-01 или 02.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

Источник: 13.мвд.рф