В Рузаевском районе легковушка сбила пешехода

В Рузаевском районе пешеход попал под колеса легкового автомобиля.

ДТП произошло вечером 24 октября на территории населенного пункта Красное Сельцо. Недалеко от дома №15, расположенного по адресу – улица Гагарина, водитель легкового автомобиля марки «Лада-Калина» совершил наезд на пешехода, который внезапно выбежал на проезжую часть из-за кустов.

Пострадавший получил закрытый перелом правой большеберцовой кости со смещением отломков и рваные раны верхней губы. Известно, что в момент ДТП пешеход был пьян.

Сотрудники правоохранительных органов в настоящее время проводят проверку по факту данного инцидента.

Источник: гибдд.рф