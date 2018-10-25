Троих жителей Саранска ограбили неизвестные мошенники

В Саранске три местных жителя стали жертвами неизвестных мошенников.

Недавно 59-летнему горожанину позвонил неизвестный мужчина, который представился работником банка и сообщил, что на его карте имеются финансовые накопления в виде процентов на остаток денежных средств и их можно перевести на другой счет. В итоге мужчина назвал мошеннику реквизиты своих банковских карт, а затем обнаружил, что с его счетов исчезла денежная сумма в размере 13 тыс. рублей.

20-летнему жителю Саранска позвонил якобы сотрудник правоохранительных органов, который сообщил, что с его банковской карты происходит списание денег. Чтобы остановить указанные преступные действия, парень, следуя инструкциям незнакомца, подошел к ближайшему банкомату и, сам того не подозревая, совершив ряд операций, перечислил на чужой счет более 10 тыс. рублей.

36-летний житель Саранска обнаружил на одном из популярных сайтов объявление о продаже электронного ошейника для собак. Мужчина связался с продавцом, договорился о покупке товара и перечислил на его счет 21 тыс. рублей. Ошейник горожанин до сих пор не получил. Продавец на связь не выходит.

Источник: 13.мвд.рф