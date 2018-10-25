Жителя Краснослободского района осудили за убийство собутыльника

В Краснослобском районе суд вынес приговор в отношении 30-летнего местного жителя, который нанес смертельные телесные повреждения собутыльнику.

В июне нынешнего года 30-летний осужденный распивал алкогольные напитки в компании 39-летнего мужчины. В ходе попойки между собутыльниками вспыхнула ссора. В процессе выяснения отношений младший участник застолья ударил оппонента кулаком и фрагментом листа древесно-стружечной плиты.

Пострадавший получил серьезные телесные повреждения, от которых скончался через два дня после указанного инцидента.

Решением суда злоумышленник был приговорен к 8 годам тюремного заключения.

Источник: 13.мвд.рф