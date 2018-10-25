В Саранске горел гараж

В Саранске произошло возгорание гаража.

Днем 24 октября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о том, что на улице Ломоносова произошел пожар. Прибыв по указанному адресу, сотрудники МЧС обнаружили, что горит гараж. Площадь распространения пламени составила 10 квадратных метров.

В кратчайшие сроки возгорание было ликвидировано.

По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.

Причина воспламенения гаража в настоящее время устанавливается специалистами.

Сотрудники МЧС призывают жителей Мордовии соблюдать правила пожарной безопасности.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Источник: 13.mchs.gov.ru