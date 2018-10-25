В Саранске горел гараж

В Саранске произошло возгорание гаража.
Днем 24 октября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о том, что на улице Ломоносова произошел пожар. Прибыв по указанному адресу, сотрудники МЧС обнаружили, что горит гараж. Площадь распространения пламени составила 10 квадратных метров.
В кратчайшие сроки возгорание было ликвидировано.
По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.
Причина воспламенения гаража в настоящее время устанавливается специалистами.
Сотрудники МЧС призывают жителей Мордовии соблюдать правила пожарной безопасности.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
Источник: 13.mchs.gov.ru