В Лямбире представители МЧС провели подворный обход

В Лямбире сотрудники МЧС в рамках операции «Отопление» провели подворный обход.

В ходе проведения указанного обхода сотрудники МЧС напомнили владельцам частных домов о том, что топящиеся печи ни в коем случае нельзя оставлять без присмотра. Также представители ведомства акцентировали внимание на том, что во время отопительного сезона нужно регулярно чистить дымоходы и печи от скопившейся сажи.

Отдельное внимание было уделено правилам безопасной эксплуатации печного, газового и электрического оборудования.

Кроме того, сотрудники МЧС вручили жителям Лямбиря памятки соответствующего содержания.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

Источник: 13.mchs.gov.ru