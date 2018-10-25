В Мордовии администрация сельского поселения нарушила правила заключения соглашений

Арбитражный суд Мордовии по иску прокуратуры признал недействительным дополнительное соглашение к муниципальному контракту по ремонту автомобильной дороги.

В ноябре минувшего года администрация Русско-Лашминского сельского поселения Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия и ООО «Параллель» заключили контракт, предусматривающий выполнение работ по капитальному ремонту автодороги по улице Школьной. Исполнитель должен был выполнить работы до 30 ноября 2017 года, но в указанные сроки он не успел справиться с поставленной задачей. По этой причине было заключено дополнительное соглашение.

В ходе заключения указанного соглашения администрация сельского поселения не провела торги, а также исключила право заказчика взыскание неустойки за нарушение сроков выполнения работ для муниципальных нужд, что является нарушением действующего законодательства.

Арбитражный суд Мордовии удовлетворил исковое заявление первого заместителя прокурора республики о признании недействительным дополнительного соглашения.

Источник: prokrm.ru