В Рузаевке прокуратура провела проверку по факту обрушения балкона

В Рузаевке прокуратура привлекла к ответственности управляющую организацию, по вине которой обрушился балкон.

8 августа нынешнего года обрушился один из балконов многоквартирного жилого дома №137, который расположен по адресу – улица Маяковского.

В ходе проведения проверки сотрудники прокуратуры установили, что специалисты ООО «Рузаевская ГУК», которая осуществляет управление, эксплуатацию и техническое обслуживание указанного дома, не приняли меры по предупреждению развития деформаций балконной плиты.

Главный инженер указанной организации был привлечен к административному наказанию в виде штрафа в размере 26 тыс. рублей.

Кроме того, в данный момент ведутся работы по усилению конструкций балконов дома №137 и расположенной поблизости жилой постройки аналогичного типа.

Источник: prokrm.ru