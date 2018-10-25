В Мордовии полицейские проводят операцию «Торговля»

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов проводят операцию под названием «Торговля».

Указанная операция стартовала 22 октября. Сотрудники Рузаевского линейного отдел МВД России на транспорте проводят работу, направленную на пресечение фактов несанкционированной торговли в пассажирских поездах дальнего и пригородного сообщений, на территориях вокзальных комплексов, железнодорожных платформах и станциях.

За первые три дня операции стражами порядка было зафиксировано 11 административных правонарушений.

Завершится операция «Торговля» 31 октября.

Стоит упомянуть, что первый этап данной операции был проведен в апреле нынешнего года.

Источник: vk.com/club150165597