В Мордовии осудили жителя Ленинградской области, оскорбившего и ударившего полицейского

В Саранске суд вынес приговор в отношении 43-летнего жителя Ленинградской области, который оскорбил и ударил сотрудника полиции.

Утром 24 февраля нынешнего года 43-летний житель Ленинградской области, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, находился в аэропорту города Саранска. Мужчина громко ругался матом.

Младший инспектор по досмотру линейного пункта полиции в указанном аэропорту потребовал от гражданина перестать нарушать общественный порядок. В ответ на это дебошир обругал полицейского матом и ударил его по лицу.

Решением суда в отношении жителя Ленинградской области была избрана мера наказания в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.

Источник: oktyabrsky.mor.sudrf.ru