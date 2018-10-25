В Мордовии прокуратура добилась устранения нарушений законодательства в сфере закупок

В Ичалковском районе сотрудники прокуратуры добились устранения нарушений законодательства в сфере закупок.

В апреле нынешнего года администрация Рождественно-Баевского сельского поселения заключила с АО «Газпром газораспределение Саранск» контракт на выполнение работ по водоснабжению села Баево. Работы были выполнены в срок, но заказчик их своевременно не оплатил, а также не направил в соответствующие органы информацию об исполнении контракта.

Контрактный управляющий администрации упомянутого сельского поселения был привлечен к административной ответственности в виде штрафа, размер которого составляет 20 тыс. рублей. Ещё одно должностное лицо было привлечено к дисциплинарной ответственности.

Задолженность по муниципальному контракту была погашена в полном объеме.

Источник: prokrm.ru