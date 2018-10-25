В Саранске осудили мужчину, совершившего два преступления

В Саранске суд вынес приговор в отношении 30-летнего мужчины, который намеревался угнать автомобиль и купил наркотики.

Днем 7 апреля нынешнего года 30-летний гражданин, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, разбив кирпичом стекло, проник в салон автомобиля марки ВАЗ, который был припаркован возле дома, расположенного по адресу – улица Гагарина. Завести транспортное средство мужчине не удалось, поэтому он покинул место преступления, так и не достигнув своей криминальной цели.

19 апреля текущего года на Ключаревском шоссе мужчина забрал сверток с наркотиками, за который он ранее расплатился бесконтактным способом. Спустя несколько минут граждан был задержан полицейскими.

Ранее у мужчины уже были проблемы с законом.

Решением суда в отношении преступника была избрана мера наказания в виде 3,5 лет тюремного заключения.

Источник: leninsky.mor.sudrf.ru