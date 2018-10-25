Психологи УФСИН РФ по Мордовии тренировались в определении личностных границ

В УФСИН РФ по Мордовии для психологов психологических лабораторий был проведен «Тренинг личностных границ».

Старший психолог психологической службы Марина Яковлева, которая стала ведущей указанного тренинга, рассказала о ценности психологических границ личности, а также о проблемах человеческих взаимоотношений.

Также в ходе проведения тренинга отдельное внимание было уделено проблеме общения с детьми, которые подвергаются жесткой критике со стороны взрослых.

Участники тренинга приобрели новый опыт.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

Источник: 13.fsin.su