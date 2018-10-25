Керамическая плитка: сделайте ваш ремонт уникальным

Тратить деньги с наслаждением можно на шоппинг и ремонт, когда подбираешь подходящие высококачественные материалы, предвкушая, как они будут смотреться в обновленных комнатах, как будут радовать визуально и тактильно. И если удовольствие от приобретенной новой одежды длится сравнительно недолго – пока действует мода или пока обновка не стала привычной, то удовольствие от качественных строительных и отделочных материалов может и должно быть гораздо более длительным, ведь в этом случае покупка совершается на года.

Керамическая плитка признана одним из наиболее экономичных и эргономичных материалов современности: отделка плиткой осуществляется очень надолго ввиду прочности материала, гигроскопичности, простоте ухода, устойчивости к внешним факторам, богатству выбора. Плиткой можно отделать практически любое помещение, создав в нем индивидуальный стиль – изысканный или простой, милый деревенский или пафосный дворцовый, минималистичный или сложный и многогранный. Любой интерьер, в котором появилась правильно выбранная и тщательно уложенная плитка, будет долго радовать функциональностью и аккуратностью.

Элитная керамическая плитка от компании Кераленд https://www.ceraland.ru/catalog/wave/ https://www.ceraland.ru/catalog/wave/- это широчайший выбор фактур, оттенков, размеров, функциональных назначений, цветов. В каталоге компании найдутся все разновидности плитки: клинкер, керамогранит, кафель, мозаика, изразцы, всего более 160 коллекций, доступных для заказа через сайт компании.

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Керамическая плитка – материал, который наряду с деревом сохраняет теплоту самой природы. Помещения с керамикой обладают невероятной теплотой и излучают светлую позитивную энергетику.