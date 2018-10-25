Лучшие направления инвестирования в интернете

В наше время люди всё чаще задаются вопросом о том, как зарабатывать деньги в интернете. Существует много различных способов онлайн заработка, но самым прибыльным из них является инвестирование.

Да, этот способ имеет свои риски, но если всё же вникнуть в суть этого дела, то есть возможность получать высокий пассивный доход. Многие предпочитают инвестирование в интернете, читают информацию в блогах, таких как trapper-invest.com, чтобы найти достойный инвест-проект. Поговорим о наиболее выгодных способах инвестирования в интернете. Для начала разберем, что такое инвестирование?

Инвестирование – это вложение денежных средств в какое-либо дело для последующего извлечения из этого прибыли. Инвестирования можно разделить по степени риска. Чем больше риск, тем больше прибыли вы можете получить.

Разберем все виды капиталовложений в интернете, начиная с инвестиций с наименьшим риском:

Вклады в банки, государственные облигации - самый надежный способ, но приносящий наименьший доход, по сравнению с другими видами инвестиций. Не больше 10% от вложенной суммы.

Покупка акций предприятий, вложения в развивающийся бизнес и т.д. – способы, имеющие среднюю степень риска, но способный принести вам неплохой доход. Следует понимать, чтобы вкладывать свои деньги подобным способом, вы должны хорошо разбираться в данной сфере вложений

Финансовые пирамиды, хайпы (HYIPS), различные интернет проекты по типу "деньги делают деньги" - одни из самых рискованных способов, но способные многократно приумножить ваш капитал.

Следует понимать, что существуют и мошеннические проекты. Но, к счастью, в интернете есть большое количество информации как о мошеннических, так и честных интернет-проектах. Перед началом инвестирования в интернете вам следует разделить ваш капитал и инвестировать их в различные интернет-проекты, чтобы приумножить свой процент заработка. Сейчас довольно популярными являются вложения в криптовалюты или же вклад в брокерские счета. Прежде чем сделать подобный вклад, почитайте отзывы о том или ином брокере, а ещё лучше посоветоваться с людьми, которые уже совершали подобные вклады.