В Саранске прошел пикет дольщиков дома-долгостроя на Севастопольской

Сегодня, 25 октября, на Театральной площади Саранска состоялся согласованный с властями города пикет дольщиков по поводу ситуации с долгостроем по улице Севастопольской, 55. Более 200 человек, купивших квартиры в 4-подъездном многоэтажном доме на Химмаше, ждут окончания строительства.

Цель организованного мероприятия: выразить несогласие с бездействием администрации города и Министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства РМ в вопросе строительства жилого дома по вышеуказанному адресу.

Первоначальный срок сдачи дома - конец 2016 года, но сроки переносились снова и снова. Последний обозначенный срок сдачи на текущий момент - IV квартал 2018 года, но очевидно, что и к этому моменту жильцы своих квартир не получат.

Многие участники долевого строительства взяли ипотечные кредиты и выплачивают их банкам, а также вложили в покупку квартир средства материнского капитала. Люди живут на съемных квартирах, дети растут, а надежды на окончание строительства у дольщиков нет.

Представители Минстроя РМ обещали взять ситуацию под контроль. 25 сентября с дольщиками проводилось собрание, где дом обещали достроить за год силами другого застройщика. Однако стройка так и не началась.