В Саранске пройдут соревнования по фигурному катанию

В Саранске пройдут всероссийские соревнования по фигурному катанию.

Указанные соревнования пройдут в физкультурно-оздоровительном комплексе «Ледовый», расположенном на территории Пролетарского района Саранска. По предварительным данным, в состязаниях примут участие более 100 спортсменов из нескольких регионов России.

Соревнования, получившие название «Мордовские узоры», будут проходить в период с 30 октября по 1 ноября. Саранск на данных состязаниях представят воспитанники ГБУ РМ «СШОР по фигурному катанию на коньках».

По информации пресс-службы правительства Мордовии.

Источник: e-mordovia.ru