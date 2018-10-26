В Мордовии стартовала операция «Нетрезвый водитель»

В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции проводят оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Нетрезвый водитель».

26 и 27 октября специализированный батальон ГИБДД будет проверять водителей на состояние опьянения. Операция будет проходить во всех районах региона.

Стоит отметить, что с начала нынешнего года на территории Мордовии произошло 110 ДТП с участием водителей, которые сели за руль, пребывая в состоянии опьянения.

Также сотрудники Госавтоинспекции призывают жителей Мордовии сообщать о фактах управления транспортными средствами в состоянии опьянения.

Источник: гибдд.рф