В Теньгушевском районе разыскивается пропавший без вести мужчина

В Теньгушевском районе сотрудники правоохранительных органов разыскивают местного жителя, который два года назад пропал без вести.

19 октября 2016 года Павлеев Андрей Анатольевич, проживающий в селе Теньгушево, ушел из дома. Обратно мужчина не вернулся. На связь с родными и близкими мужчина за два года ни разу не вышел.

Все, кто что-либо знает о том, где в настоящее время находится разыскиваемый гражданин, могут сообщить необходимые данные по телефонам: 8-999-778-04-97, 8-999-778-05-01 или 02.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД России по Республике Мордовия.

Источник: 13.мвд.рф