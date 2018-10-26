В одной из мордовских колоний прошел конкурс «Осенний бал»

В исправительной колонии №13 УФСИН РФ по Мордовии среди осужденных женщин прошел конкурс под названием «Осенний бал».
Заключенные боролись за титул «Мисс осень».
В номинации «Грация» осужденные должны были представить осенние аксессуары в одежде. В данной категории победу одержала заключенная, которая изготовила платье изо льна.
В номинации «Поэзия» осужденные презентовали стихотворения собственного сочинения, посвященные осени.
Кроме того, в рамках конкурса заключенные получили возможность продемонстрировать свои актерские, вокальные и хореографические таланты.
По информации пресс-службы УФСИН РФ по Мордовии.
Источник: 13.fsin.su