Новости Саранска, России и Мира

18+

Рубрики

В одной из мордовских колоний прошел конкурс «Осенний бал»

В одной из мордовских колоний прошел конкурс «Осенний бал»

В исправительной колонии №13 УФСИН РФ по Мордовии среди осужденных женщин прошел конкурс под названием «Осенний бал».

Заключенные боролись за титул «Мисс осень».

В номинации «Грация» осужденные должны были представить осенние аксессуары в одежде. В данной категории победу одержала заключенная, которая изготовила платье изо льна. 

В номинации «Поэзия» осужденные презентовали стихотворения собственного сочинения, посвященные осени.

Кроме того, в рамках конкурса заключенные получили возможность продемонстрировать свои актерские, вокальные и хореографические таланты.

По информации пресс-службы УФСИН РФ по Мордовии.


Источник: 13.fsin.su