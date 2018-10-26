Житель Саранска подозревается в мошенничестве

В Саранске местный житель подозревается в мошенничестве в сфере кредитования.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что житель Саранска, предоставив несоответствующие действительной сведения о своем трудоустройстве и размере заработной платы, оформил в центре микрофинансирования займ на сумму 6 тыс. рублей.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по факту мошенничества, после завершения которой будет принято решение.

Подозреваемому грозит уголовная ответственность за противоправные действия.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.мвд.рф