В Ромодановском районе в ДТП с участием двух автомобилей пострадал человек

В Ромодановском районе произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого пострадал человек.

Указанное происшествие произошло вечером 25 октября на одном из участков дороги, которая соединяет Саранск и Ичалки. Не смогли разъехаться два автомобиля.

В результате столкновения транспортных средств телесные повреждения получил один человек. В данный момент какая-либо информация о состоянии пострадавшего отсутствует.

Причина столкновения автомобилей в скором времени будет установлена сотрудниками Госавтоинспекции.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Источник: 13.mchs.gov.ru