С 28 октября в аэропорту Саранска изменится расписание рейсов.

Отныне первый самолет компании «S7 Airlines» будет вылетать в Москву в 10:35. В аэропорту Домодедово самолет будет приземляться в 12:10.

Рейсы на Санкт- Петербург авиакомпании «S7 Airlines» будут осуществляться по средам и воскресеньям со временем вылета из аэропорта Пулково в 8:45 и прибытием в Саранск в 11:00. Из Саранска самолеты будут вылетать в 11:40, посадка в Санкт-Петербурге планируется в 13:55.

Самолеты авиакомпании «Аэрофлот» будут вылетать из Москвы в 15:25 и в 16:50 будут приземляться в Саранске. Время отправления из Саранска 17:40 и прибытие в Шереметьево в 19:15.

Источник: aviamordovia.ru