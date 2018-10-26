В Торбеевском районе в скором времени появится новый детский сад

В Торбеевском районе появится новый детский сад.

В настоящее время подготовлена и утверждена проектно-сметная документация на реконструкцию и капитальный ремонт части помещений МБОУ «Салазгорьская СОШ» для последующего размещения дошкольной группы на 20 детей возрастом от двух до шести лет.

В данный момент точно известно, что стоимость затрат на выполнение указанных работ составит 4,03 млн рублей.

Пока что нет точной информации о том, когда новый детский сад будет введен в эксплуатацию. По предварительным данным, это произойдет уже в следующем году.

По информации «Известий Мордовии».