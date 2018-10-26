18 сотрудников ФСИН РФ прошли обучение в Мордовии

18 сотрудников отделов специального назначения территориальных органов ФСИН России прошли курс обучения по программе повышения квалификации в межрегиональном учебном центре УФСИН РФ по Мордовии.

Завершился курс обучения экзаменом, в ходе которого слушатели продемонстрировали твердые знания по направлению профессиональной деятельности.

На торжественном построении слушатели получили удостоверения о повышении квалификации и выписки из протоколов.

Начальник межрегионального учебного центра Игорь Давыдов пожелал сотрудникам эффективной работы, уверенности в достижении намеченных целей и новых успехов в службе.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

Источник: 13.fsin.su