Жительница Мордовии закапала капли в нос внучке, и та попала в больницу с отравлением

В Мордовии местная жительница отравила свою внучку.

Недавно жители одного из населенных пунктов Мордовии оставили свою 3-летнюю дочь, которая была простужена, с бабушкой. У ребенка был заложен нос. По этой причине бабушка решила закапать внучке капли. После этого девочке стало плохо.

Ребенок в срочном порядке был доставлен в детскую больницу. Медики диагностировали у девочки острое отравление. Благодаря своевременно оказанной помощи удалось избежать серьезных последствий.

Стоит упомянуть, что в апреле нынешнего года в одном из сел Ичалковского района 2-летний ребенок отравился лекарствами, предназначенными для лечения насморка.

По информации «Известий Мордовии».