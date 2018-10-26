Министр внутренних дел по Мордовии провел личный прием граждан

Министр внутренних дел по Республике Мордовия, генерал-майор полиции Юрий Арсентьев провел личный прием граждан.

Указанный прием был проведен в здании республиканского МВД.

Шесть жителей Мордовии задали Юрию Арсентьеву интересующие их вопросы. В большинстве случаев граждан интересовали кадровые, жилищные и социальные вопросы. Все обратившиеся получили детальные разъяснения.

От жителей Мордовии были приняты заявления, которые в ближайшее время будут рассмотрены в соответствии с действующим законодательством.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД России по Мордовии.

Источник: 13.мвд.рф