В Мордовии функционируют группы для проверки пассажирских перевозок

В Мордовии работают специальные группы для проверки пассажирских перевозок.

Основной задачей работы указанных групп является профилактика и пресечение нарушений в области пассажирских перевозок. Особое внимание удаляется легальности деятельности перевозчиков.

На сегодняшний день были проверены 525 единиц пассажирского транспорта. 85 водителей автобусов были привлечены к административной ответственности. В отношении должностных и юридических лиц было составлено 4 материала.

Недавно сотрудники отделения Госавтоинспекции ММО МВД России «Ичалковский» остановили автобус марки «Мерседес», которым управлял гражданин Узбекистана. В салоне транспортного средства находилось 57 человек. Автобус находился в неисправном состоянии. Эксплуатация транспортного средства была запрещена.

Источник: 13.мвд.рф