В Мордовии прокуратура добилась погашения задолженности по муниципальному контракту

В Ардатовском районе сотрудники прокуратуры добились погашения задолженности по муниципальному контракту.

В июле 2013 года администрация Редкодубского сельского поселения заключила контракт с ООО «Мордовтехстрой» на выполнение работ по строительству объектов водоснабжения в селе Редкодубье.

Подрядчик своевременно выполнил работы, но администрация сельского поселения не произвела оплату в предусмотренные контрактом сроки.

После вмешательства прокуратуры задолженность по муниципальному контракту была погашена в полном объеме.

По информации пресс-службы прокуратуры Мордовии.

Источник: prokrm.ru