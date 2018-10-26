Житель Рузаевского района получит компенсацию за некачественные коммунальные услуги

В Рузаевском районе местный житель получит компенсацию за некачественные коммунальные услуги.

Житель указанного района обратился в суд с иском к АО «Мордовская электросетевая компания». Мужчина пожаловался на то, что он вынужден потреблять много горячей воды и, соответственно, больше платить за коммунальные услуги из-за того, что температура горячего водоснабжения составляет 40 ºC - 49° C, а норма равна 60°С - 75ºС.

Истец обращался к ответчику с просьбой предоставить информацию о выполнении работ, направленных на устранение коммунальной услуги ненадлежащего качества, но данное обращение было проигнорировано.

Решением Рузаевского районного суда на ответчика была возложена обязанность об устранении нарушения по качеству предоставляемой коммунальной услуги горячего водоснабжения до 1 июля 2019 года, в пользу истца взыскана компенсация морального вреда в размере 3000 рублей, а также ответчику был выписан штраф в размере 500 рублей.

Источник: ruzaevsky.mor.sudrf.ru