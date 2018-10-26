В Атяшевском районе были выявлены нарушения в работе хлебокомбината

В Атяшевском районе сотрудники прокуратуры выявили нарушения в работе хлебокомбината.

Сотрудниками прокуратуры было установлено, что руководство ООО «Хлебокомбинат» допустило хранение муки в мешках на поддонах на минимальном расстоянии от пола. Кроме того, данные мешки установлены вдоль стен хранилища, которые покрыты паутиной и мучной пылью.

Помимо этого, выяснилось, что производственные отходы, образующиеся в процессе производства продукции, собираются в емкости без крышек, а плиточное покрытие стен в производственном цехе требует ремонта.

В отношении директора ООО «Хлебокомбинат» было возбуждено дело об административном правонарушении.

Источник: prokrm.ru