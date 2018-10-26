В Мордовии этой осенью были зафиксированы два температурных рекорда

Нынешней осенью в Мордовии были побиты два температурных рекорда.

Сентябрь и октябрь текущего года выдались очень теплыми. Такая комфортная осень была обеспечена Азорским антициклоном.

Первый температурный рекорд был побит 1 сентября. В этот день в Мордовии воздух прогрелся до 32,1 градуса выше нуля. В последний раз подобный температурный режим в данное время года имел место в 1982 году.

Второй температурный рекорд был зафиксирован 19 октября. В этот день в регионе столбик термометра поднялся выше 19,8 градуса выше нуля. Предыдущий рекорд был зарегистрирован в октябре 2009 года.

По информации «Известий Мордовии».