В Мордовии ветеринарная служба начала работу по раскладке вакцины против бешенства

В Мордовии региональная ветеринарная служба начала работу по раскладке вакцины против бешенства для диких полотоядных животных.
В общей сложности представители региональной ветеринарной службы намерены разложить на территории Мордовии 50 тыс. доз. Вакцина имеет форму брикета. Приманка была изготовлена из продуктов, которые употребляют в пищу упомянутые животные.
Вакцина формирует иммунный ответ у диких плотоядных животных к бешенству спустя три недели после однократного применения.
По информации, которая была опубликована пресс-службой правительства Республики Мордовия.
Источник: e-mordovia.ru