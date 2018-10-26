В Мордовии ветеринарная служба начала работу по раскладке вакцины против бешенства

В Мордовии региональная ветеринарная служба начала работу по раскладке вакцины против бешенства для диких полотоядных животных.

В общей сложности представители региональной ветеринарной службы намерены разложить на территории Мордовии 50 тыс. доз. Вакцина имеет форму брикета. Приманка была изготовлена из продуктов, которые употребляют в пищу упомянутые животные.

Вакцина формирует иммунный ответ у диких плотоядных животных к бешенству спустя три недели после однократного применения.

По информации, которая была опубликована пресс-службой правительства Республики Мордовия.

Источник: e-mordovia.ru