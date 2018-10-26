Спортсменки из Мордовии завоевали шесть медалей первенства по художественной гимнастике

Юные спортсменки из Мордовии успешно выступили на межрегиональном первенстве по художественной гимнастике «Золотая осень».

Указанные соревнования проходили в Пензе. В данных состязаниях принимали участие спортсмены из нескольких регионов России. Мордовию представляли воспитанницы академии И. Винер по художественной гимнастике.

Мордовские спортсменки смогли занять несколько призовых мест. Куликова Арина завоевала золотую медаль. Новичкова Софья и Тумайкина Кристина получили серебряные медали. Юртаева Вера, Медведева Владислава и Тетяйкина Екатерина завоевали бронзовые медали.

По информации пресс-службы правительства Мордовии.

Источник: e-mordovia.ru