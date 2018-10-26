Владимир Волков провел встречу с президентом AB InBev Efes

Глава Мордовии Владимир Волков провел рабочую встречу с президентом компании AB InBev Efes Дмитрием Шпаковым.

В ходе указанной встречи были обсуждены вопросы, касающиеся текущего состояния пивоваренного рынка, а также результаты деятельности и перспективные планы развития компании в Мордовии.

Саранский филиал AB InBev Efes за девять месяцев нынешнего года перечислил в бюджет региона более 1,9 млрд акцизов. Кроме того, в текущем году на 1,5% увеличился объем производимой продукции.

Владимир Волков заявил, что руководство региона будет всячески поддерживать инициативы компании.

Источник: e-mordovia.ru