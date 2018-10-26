В Ромодановском районе в результате ДТП погибли четыре человека

В Ромодановском районе произошло ДТП, в результате которого погибли четыре человека.

Трагедия произошла днем 26 октября недалеко от Ромоданово. По предварительной информации, водителю автомобиля марки «Лада-Приора» в определенный момент движения стало плохо, по причине чего транспортное средство выехало на встречную полосу и столкнулось с автомобилем марки «Фольксваген-Пассат».

По предварительным данным, в результате столкновения машин погибли четыре человека.

По информации, опубликованной очевидцами аварии в сообществе «Привет, сейчас, Саранск».

Фото разместил Адэль Абдуллов.

Источник: vk.com/saransk_photo