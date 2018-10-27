Сотрудники полиции разыскивают пропавшего без вести жителя Саранска

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов разыскивают мужчину, который два месяца назад пропал без вести.

Емельянов Сергей Васильевич 1966 года рождения, проживающий в Саранске, днем 16 августа ушел из дома и с тех пор не вернулся обратно. На связь с родными и близкими гражданин не выходит. Известно, что мужчина является уроженцем села Лобаски Атяшевского района.

Все, кто что-либо знает о том, где в настоящее время находится разыскиваемый гражданин, могут сообщить необходимые данные по телефонам: 29-90-39, 89997781881 или 02.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

Источник: 13.мвд.рф