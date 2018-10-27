29 октября в центре Саранска будет временно ограничена стоянка транспорта

29 октября в центральной части Саранска будет временно запрещена стоянка транспортных средств.

В период с 07:00 до 21:00 на территории парковочной зоны, которая расположена по адресу – улица Пролетарская, недалеко от здания ГБУК «Мордовская государственная филармония – Республиканский Дворец культуры», будет запрещена стоянка транспортных средств.

Также аналогичное ограничение в тот же период времени будет действовать на парковке, расположенной на улице Богдана Хмельницкого, возле здания ПАО КБ «МПСБ».

По информации, которая была опубликована пресс-службой городской администрации.

Источник: adm-saransk.ru