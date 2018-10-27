В Ромодановском районе горел дом

В Ромодановском районе произошло возгорание дома.

Днем 26 октября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о том, что в селе Пушкино произошел пожар. Внезапно загорелся дом №22, который расположен по адресу – улица Дачная. К моменту приезда пожарных площадь распространения огня составляла 2 квадратных метра.

По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.

Является ли загоревшаяся постройка жилой, не уточняется.

Причина воспламенения дома в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Источник: 13.mchs.gov.ru