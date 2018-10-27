Председатель Правительства Мордовии Владимир Сушков поздравил работников автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником.

Владимир Сушков отметил, что в нынешнем году объем грузовых перевозок в Мордовии превысил 8 миллионов тонн, а транспортники перевезли более 34 млн пассажиров.

Отдельное внимание глава регионального правительства уделил тому факту, что в дни проведения ЧМ-2018 автомобильным транспортом было перевезено более 2,5 млн человек. Пассажирские перевозки осуществляли 525 единиц транспорта.

По информации, которая была опубликована пресс-службой правительства Мордовии.

Источник: e-mordovia.ru