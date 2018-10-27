В Ардатовском районе горели надворные постройки

В Ардатовском районе произошел пожар на территории частного подворья.
26 октября сотрудники МЧС получили оперативное сообщение о том, что в поселке Октябрьский произошел пожар на территории частного подворья. На улице Молодежной загорелись надворные постройки, расположенные возле дома №15.
К счастью, в результате данного пожара никто не пострадал.
Пожарным удалось не допустить распространение пламени на расположенные поблизости жилые дома.
Причина возгорания надворных построек в скором времени будет установлена специалистами.
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.
Источник: 13.mchs.gov.ru