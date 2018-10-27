В Мордовии подросток пострадал в результате неудачного эксперимента

В Мордовии 15-летний подросток получил ожоги из-за неудачного эксперимента.

Указанное происшествие произошло в Чамзинском районе. 15-летний парень проводил время в компании своих приятелей. В определенный момент подростки ради эксперимента решили поджечь ацетон.

В результате эксперимента 15-летний подросток получил ожоги лица и рук. Пострадавший был госпитализирован. В настоящее время жизни и здоровью подростка ничего не угрожает. Вероятнее всего, желание проводить какие-либо потенциально опасные эксперименты появится у парня очень нескоро.

По информации «Известий Мордовии».