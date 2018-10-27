В детсадах Саранска усилили меры профилактики гриппа и ОРВИ

В детских садах Саранска были усилены меры профилактики гриппа и ОРВИ.

В настоящее время те воспитанники дошкольных учреждений, у которых были обнаружены малейшие симптомы заболеваемости, не допускаются в организованный коллектив.

Также стоит отметить, что сотрудники детских садов с признаками гриппа или ОРВИ к работе допускаются.

Помимо этого, во всех дошкольных учреждениях Саранска проводятся мероприятия по профилактике гриппа и ОРВИ, среди которых фитотерапия, оксолинотерапия, влажная уборка и проветривание помещений.

На протяжении минувшей недели на территории Мордовии было зарегистрировано более 3200 случаев ОРВИ.

По информации «Известий Мордовии».