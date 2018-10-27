Мордовские синоптики рассказали, какой будет зима

Синоптики обещают жителям Мордовии комфортную зиму.

Прогнозы синоптиков сулят жителям Мордовии зиму в пределах средних многолетних значений. До тридцати градусов ниже нуля столбик термометра будет опускаться крайне редко. Двадцатиградусные морозы также не будут частыми. По предварительным данным, самым холодным месяцем предстоящей зимы станет февраль.

Также мордовские синоптики прогнозируют, что окончательно снег ляжет в конце ноября.

В ближайшее время морозы на территории Мордовии не ожидаются. Пока что будут иметь место только ночные заморозки.

По информации «Известий Мордовии».