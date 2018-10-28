Жителя Ардатовского района осудили за приобретение наркотиков

В Ардатовском районе суд вынес приговор в отношении 41-летнего местного жителя, который приобрел наркотики.

17 августа нынешнего года 41-летний житель Ардатовского района приобрел у своего знакомого наркотики. Масса приобретенного осужденным вещества составила 0,35 граммов. В кратчайшие сроки мужчина был задержан сотрудниками ММО МВД России «Ардатовский». Гражданин полностью признал свою вину.

Решением суда в отношении мужчины была избрана мера наказания в виде 300 часов обязательных работ.

По информации, которая была опубликована пресс-службой Ардатовского районного суда.

Источник: ardatovsky.mor.sudrf.ru