Жителя Ардатовского района осудили за приобретение наркотиков

В Ардатовском районе суд вынес приговор в отношении 41-летнего местного жителя, который приобрел наркотики.
17 августа нынешнего года 41-летний житель Ардатовского района приобрел у своего знакомого наркотики. Масса приобретенного осужденным вещества составила 0,35 граммов. В кратчайшие сроки мужчина был задержан сотрудниками ММО МВД России «Ардатовский». Гражданин полностью признал свою вину.
Решением суда в отношении мужчины была избрана мера наказания в виде 300 часов обязательных работ.
По информации, которая была опубликована пресс-службой Ардатовского районного суда.
Источник: ardatovsky.mor.sudrf.ru