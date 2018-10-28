В Саранске новорожденный мальчик пострадал из-за своей сестры

В Саранске 11-летняя девочка едва не лишила жизни своего младшего брата.

Недавно в одной из саранских семей произошел неприятный инцидент, который в случае более неблагоприятного стечения обстоятельств мог обернуться страшной бедой. 11-летняя девочка решила присмотреть за своим новорожденным братом, пока мама грела смесь. Школьница взяла мальчика на руки, но, не сумев удержать его, уронила.

Пострадавший был доставлен в одну из городских больниц. Медики диагностировали у ребенка сильные ушибы головы. В данный момент жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает.

По информации «Известий Мордовии».