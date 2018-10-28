В Саранске загорелся жилой дом

В Саранске произошло возгорание жилого дома.

В ночь на 28 октября сотрудники МЧС получили оперативное сообщение о том, что на улице Сызранской произошел пожар. Прибыв по указанному адресу, спасатели обнаружили, что горит жилой дом №70.

По предварительной информации, во время данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания жилого дома в скором времени будет установлена специалистами.

Сотрудники МЧС призывают жителей Мордовии соблюдать правила безопасного обращения с огнем и нормы эксплуатации электроприборов.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Источник: 13.mchs.gov.ru