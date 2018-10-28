34-летнего жителя Саранска осудили за кражу

В Ардатовском районе суд вынес приговор в отношении 34-летнего жителя Саранска, который совершил кражу.
24 августа нынешнего года 34-летний житель Саранска, находясь на территории села Редкодубье Ардатовского района, проник в чужой гараж и похитил оттуда сварочный аппарат и зарядно-пусковое устройство. Общая стоимость похищенного мужчиной имущества составила более 4 тыс. рублей.
Решением суда в отношении преступника была избрана мера наказания в виде 1 года и 4 месяцев лишения свободы.
Осужденный заявил о намерении обжаловать указанный приговор.
По информации пресс-службы Ардатовского районного суда.
Источник: ardatovsky.mor.sudrf.ru