Мордовские спортсмены стали чемпионами мира по греко-римской борьбе

Спортсмены из Мордовии завоевали золотые медали на чемпионате мира по греко-римской борьбе.

В настоящее время в Будапеште подходит к концу чемпионат мира по спортивной борьбе. 27 октября прошли соревнования среди борцов греко-римского стиля.

Представитель Мордовии Сергей Емелин завоевал золотую медаль в весовой категории до 60 кг. В ходе финального поединка мордовский спортсмен одержал победу над соперником из Молдавии.

Ещё один мордовский спортсмен Артём Сурков смог завоевать золотую медаль в весовой категории до 67 кг. В борьбе за первое место представитель Мордовии одолел соперника из Сербии.

Источник: e-mordovia.ru